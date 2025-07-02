В ЕС надеются "как можно быстрее" завершить скрининг всех кластеров для Молдовы

Молдова уже завершила скрининг четырех из шести кластеров во время переговоров о вступлении в Европейский Союз, и в ЕС рассчитывают, что другие два кластера будут открыты как можно быстрее.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к процессам.

В ЕС рассчитывают как можно скорее открыть последние два кластера в процессе скрининга законодательства Молдовы на соответствие законодательству Евросоюза.

"Оценка Еврокомиссии заключается в том, что Молдова выполнила необходимую работу для открытия первого кластера. Это означает, что они готовы открыть первый кластер. Параллельно мы также работаем над процедурой скрининга. Двусторонний скрининг уже завершен для четырех кластеров", – сообщил топ-чиновник Евросоюза.

По его словам, сейчас скрининг осталось провести по двум кластерам.

"Работа продолжается, и цель – как можно быстрее завершить двусторонний скрининг кластеров четыре и пять", – сообщил собеседник „Европейской правды".

Он отметил, что относительно следующих шагов, таких как открытие переговорных кластеров, "решение пока принадлежит государствам-членам ЕС".

Ранее "Европейская правда" сообщала, что Молдова завершила скрининг трех тематических кластеров из шести имеющихся во время переговоров о вступлении в Европейский Союз: кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 6 "Внешние отношения", – а к началу лета должна завершить скрининг кластера 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

В рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз Украина уже завершила скрининг трех переговорных кластеров: кластер 1 "Основы", кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 6 "Внешние отношения".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже сейчас готова открывать три кластера, а до конца года сделает все необходимое, чтобы открыть все шесть.

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