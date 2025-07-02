В Швейцарии частично отключили одну из АЭС из-за чрезмерной жары

Швейцарскую атомную электростанцию Безнау в северном кантоне Ааргау частично отключили от сети из-за жары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

После частичного ограничения работы АЭС Безнау один из двух реакторов был остановлен, а второй продолжил работать с мощностью 50%.

Причиной стала высокая температура воды в реке Ааре, вода которой используется для охлаждения реакторов АЭС.

В отличие от АЭС в Гесгене и Лейбштадте, станция Безнау не имеет градирни и охлаждается водой, которая берется из реки Ааре.

Ограничение мощности атомной электростанции в Ааргау призвано защитить флору и фауну реки от чрезмерного загрязнения.

От экстремальных температур в эти дни страдают средиземноморские страны и большая часть Западной Европы. В Италии сообщали о растущей нагрузке на больницы из-за того, что у людей чаще ухудшается самочувствие в условиях жары.

В Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда она с родителями стояла в очереди в музей. В Испании погиб ребенок, которого оставили в запертой машине.