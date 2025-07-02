Держдеп США розкритикував Іран за припинення співпраці з МАГАТЕ

Сполучені Штати вимагають від Ірану повернутись до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке вони припинили після ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Про це на брифінгу у середу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

Брюс назвала "неприйнятним" рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "в той момент, коли у нього є можливість змінити курс і обрати шлях миру та процвітання".

Вона заявила, що Тегеран повинен "без подальших затримок" повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ.

"Іран повинен повністю дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої ДНЯЗ (Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. – Ред.), зокрема надати МАГАТЕ інформацію, необхідну для з'ясування та вирішення давніх питань щодо незареєстрованих ядерних компонентів", – наголосила речниця Держдепу.

Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" у понеділок висловили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликали відновити переговори щодо ядерної угоди.