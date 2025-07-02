Госдеп США раскритиковал Иран за прекращение сотрудничества с МАГАТЭ

Соединенные Штаты требуют от Ирана вернуться к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое они прекратили после ударов по иранским ядерным объектам.

Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

Брюс назвала "неприемлемым" решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ "в тот момент, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания".

Она заявила, что Тегеран должен "без дальнейших задержек" полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ.

"Иран должен полностью соблюдать соглашение о гарантиях, предусмотренное ДНЯЗ (Договором о нераспространении ядерного оружия. – Ред.), в частности предоставить МАГАТЭ информацию, необходимую для выяснения и решения давних вопросов относительно незарегистрированных ядерных компонентов", – подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

Тегеран также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в понедельник выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.