Аварія в Німеччині: авто опинилося в повітрі та врізалось в другий поверх будівлі

У суботу ввечері у спокійному житловому районі в містечку Бомте, що в німецькій Нижній Саксонії, сталась драматична аварія, сталась драматична аварія, внаслідок якої автомобіль застряг під дахом будинку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання Bild.

Автомобіль на великій швидкості промчав подвір’ям, перетнув сад – і збив 7-річну дитину, яка саме гралася на батуті. Потім машина якимось чином відірвалась від землі, пролетіла у повітрі – і врізалася в зовнішню стіну сусідньої господарської будівлі на рівні другого поверху. Там транспортний засіб застряг під дахом.

фото: Nord-West-Media TV

За даними поліції, хлопчик зазнав тяжких, можливо, небезпечних для життя травм.

На місце події одразу прибули пожежна служба, швидка допомога та рятувальний гелікоптер. Для технічної рятувальної операції залучили пожежний кран.

Крім того, психологи надавали допомогу місцевим жителям і очевидцям.

Загалом постраждали шість осіб – окрім хлопчика на батуті, також і пасажири автомобіля. У машині перебували п’ятеро людей, серед них троє дітей віком 11, 12 і 13 років.

Усі пасажири зазнали легких травм, 43-річна жінка на передньому сидінні отримала тяжкі поранення.

Як саме стався цей інцидент, поки що невідомо. Водночас поліція виключила, що водій був у стані алкогольного сп’яніння. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, у травні в Польщі повідомляли про неадекватного водія BMW, який проїхав 26 км проти визначеного напрямку руху на автомагістралі, після чого покинув авто і пішов пішки.

Згодом схожий випадок стався у Словаччині.