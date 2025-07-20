Авария в Германии: автомобиль оказался в воздухе и врезался во второй этаж здания

В субботу вечером в спокойном жилом районе в городке Бомте, что в немецкой Нижней Саксонии, произошла драматическая авария, в результате которой автомобиль застрял под крышей дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Bild.

Автомобиль на большой скорости промчался по двору, пересек сад – и сбил 7-летнего ребенка, который играл на батуте. Затем машина каким-то образом оторвалась от земли, пролетела в воздухе – и врезалась во внешнюю стену соседнего хозяйственного здания на уровне второго этажа. Там транспортное средство застряло под крышей.

фото: Nord-West-Media TV

По данным полиции, мальчик получил тяжелые, возможно, опасные для жизни травмы.

На место происшествия сразу прибыли пожарная служба, скорая помощь и спасательный вертолет. Для технической спасательной операции привлекли пожарный кран.

Кроме того, психологи оказывали помощь местным жителям и очевидцам.

Всего пострадали шесть человек – кроме мальчика на батуте, также и пассажиры автомобиля. В машине находились пять человек, среди них трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет.

Все пассажиры получили легкие травмы, 43-летняя женщина на переднем сиденье получила тяжелые ранения.

Как именно произошел этот инцидент, пока неизвестно. В то же время полиция исключила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование.

Напомним, в мае в Польше сообщали о неадекватном водителе BMW, который проехал 26 км против движения на автомагистрали, после чего бросил машину и ушел пешком.

Впоследствии похожий случай произошел в Словакии.