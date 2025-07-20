Авария в Германии: автомобиль оказался в воздухе и врезался во второй этаж здания
Новости — Воскресенье, 20 июля 2025, 08:59 —
В субботу вечером в спокойном жилом районе в городке Бомте, что в немецкой Нижней Саксонии, произошла драматическая авария, в результате которой автомобиль застрял под крышей дома.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Bild.
Автомобиль на большой скорости промчался по двору, пересек сад – и сбил 7-летнего ребенка, который играл на батуте. Затем машина каким-то образом оторвалась от земли, пролетела в воздухе – и врезалась во внешнюю стену соседнего хозяйственного здания на уровне второго этажа. Там транспортное средство застряло под крышей.
По данным полиции, мальчик получил тяжелые, возможно, опасные для жизни травмы.
На место происшествия сразу прибыли пожарная служба, скорая помощь и спасательный вертолет. Для технической спасательной операции привлекли пожарный кран.
Кроме того, психологи оказывали помощь местным жителям и очевидцам.
Всего пострадали шесть человек – кроме мальчика на батуте, также и пассажиры автомобиля. В машине находились пять человек, среди них трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет.
Все пассажиры получили легкие травмы, 43-летняя женщина на переднем сиденье получила тяжелые ранения.
Как именно произошел этот инцидент, пока неизвестно. В то же время полиция исключила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование.
Напомним, в мае в Польше сообщали о неадекватном водителе BMW, который проехал 26 км против движения на автомагистрали, после чего бросил машину и ушел пешком.
Впоследствии похожий случай произошел в Словакии.