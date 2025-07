Сибига показал визит десятков украинских послов в Запорожье

Глава МИД Украины Андрей Сибига показал, как десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов, посетили Запорожье.

Как сообщает "Европейская правда", глава МИД опубликовал фото с визита в соцсети Х.

"Сегодня мы посетили линию фронта в Запорожье и Запорожской области, а также Ореховский район вместе со всеми послами Украины в разных странах мира. Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения", – прокомментировал министр.

Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.



The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.



Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4