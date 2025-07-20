Сибига показал визит десятков украинских послов в Запорожье

Глава МИД Украины Андрей Сибига показал, как десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов, посетили Запорожье.

Как сообщает "Европейская правда", глава МИД опубликовал фото с визита в соцсети Х.

"Сегодня мы посетили линию фронта в Запорожье и Запорожской области, а также Ореховский район вместе со всеми послами Украины в разных странах мира. Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения", – прокомментировал министр.

Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.



The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.



Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 20, 2025

Послы Украины, добавил Сибига, увидели дома, разрушенные российскими ударами, оборонительные окопы на передовой, безопасную подземную школу, критическую инфраструктуру, ключевые промышленные объекты и почтили память погибших украинских героев у мемориала "Дерево жизни".

"Такие визиты дают новое понимание того, как живут люди в Украине, через что они проходят и каковы их насущные потребности. Они дают дипломатам новую мотивацию быть более убедительными и достигать более ощутимых результатов", – написал Сибига.

Завтра, добавил он, президент Владимир Зеленский откроет конференцию послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Зеленский сообщил в воскресенье, что получил доклад Сибиги, в рамках которого было согласовано решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Ожидается, что новым послом в США станет бывший вице-премьер по интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.