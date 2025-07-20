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Сибига показал визит десятков украинских послов в Запорожье

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Новости — Воскресенье, 20 июля 2025, 16:53 — Кристина Бондарева

Глава МИД Украины Андрей Сибига показал, как десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов, посетили Запорожье.

Как сообщает "Европейская правда", глава МИД опубликовал фото с визита в соцсети Х.

"Сегодня мы посетили линию фронта в Запорожье и Запорожской области, а также Ореховский район вместе со всеми послами Украины в разных странах мира. Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения", – прокомментировал министр.

Послы Украины, добавил Сибига, увидели дома, разрушенные российскими ударами, оборонительные окопы на передовой, безопасную подземную школу, критическую инфраструктуру, ключевые промышленные объекты и почтили память погибших украинских героев у мемориала "Дерево жизни".

"Такие визиты дают новое понимание того, как живут люди в Украине, через что они проходят и каковы их насущные потребности. Они дают дипломатам новую мотивацию быть более убедительными и достигать более ощутимых результатов", – написал Сибига.

Завтра, добавил он, президент Владимир Зеленский откроет конференцию послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Зеленский сообщил в воскресенье, что получил доклад Сибиги, в рамках которого было согласовано решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Ожидается, что новым послом в США станет бывший вице-премьер по интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.

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Сибига МИД
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