Британія проведе розслідування сутичок між шахтарями і поліцією, що сталися 40 років тому

Британія оголосила в понеділок, що проведе розслідування жорсткого протистояння між поліцією та страйкарями-шахтарями, яке відбулося 1984 року на піку річного індустріального конфлікту з урядом Маргарет Тетчер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Понад 5 тисяч страйкарів зійшлися в сутичці з приблизно такою ж кількістю поліцейських у шоломах, яких зібрали з усієї країни біля коксового заводу в Оргріві, поблизу Шеффілда на півночі Англії.

Архівний кадр сутичок в Оргріві

Це було одне з найжорстокіших протистоянь, які коли-небудь відбувалися під час британських трудових конфліктів, а також – переломний момент у страйку, розпочатому на знак протесту проти планів Тетчер закрити збиткові шахти.

Зрештою шахтарі програли цю широку боротьбу за збереження своєї галузі.

Поліцію вже давно звинувачують у жорстокості та надмірному застосуванні сили в Оргріві 18 червня 1984 року. Телевізійні кадри зафіксували атаки поліцейських верхи на конях, а також момент, коли одного шахтаря багато разів били палицею по голові.

Понад 120 людей зазнали травм, 95 шахтарів були заарештовані та обвинувачені в участі в заворушеннях і вчиненні насильницьких дій.

Згодом усі ці обвинувачення були зняті через визнання доказів непридатними.

Протягом багатьох років активісти вимагали з’ясувати, хто був відповідальний за залучення такої кількості поліції та за їхню тактику, а також – що сталося з деякими офіційними документами.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, яка представляє опозиційну на момент страйку Лейбористську партію, заявила, що буде проведене розслідування під керівництвом єпископа Шеффілдського Піта Вілкокса, щоб з’ясувати правду.

"Сцени насильства та подальші судові переслідування викликають запитання, на які не було відповідей десятиліттями, і тепер ми маємо встановити, що сталося", – сказала вона.

Нагадаємо, днями Бундестаг проголосував за створення комісії з розслідування пандемії коронавірусу та її наслідків для Німеччини.

А в Польщі поновили розслідування вибуху гранатомета з України.