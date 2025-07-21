Великобритания объявила в понедельник, что проведет расследование жесткого противостояния между полицией и бастующими шахтерами, которое произошло в 1984 году на пике годичного промышленного конфликта с правительством Маргарет Тэтчер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Более 5 тысяч забастовщиков столкнулись с примерно таким же количеством полицейских в шлемах, которых собрали со всей страны, возле коксового завода в Оргриве, недалеко от Шеффилда на севере Англии.

Архивный кадр столкновений в Оргриве

Это было одно из самых жестоких противостояний, которые когда-либо происходили во время британских трудовых конфликтов, а также переломный момент в забастовке, начатой в знак протеста против планов Тэтчер закрыть убыточные шахты.

В конце концов шахтеры проиграли эту борьбу за сохранение своей отрасли.

Полицию уже давно обвиняют в жестокости и чрезмерном применении силы в Оргриве 18 июня 1984 года. Телевизионные кадры зафиксировали атаки полицейских верхом на лошадях, а также момент, когда одного шахтера много раз били палкой по голове.

Более 120 человек получили травмы, 95 шахтеров были арестованы и обвинены в участии в беспорядках и совершении насильственных действий.

Впоследствии все эти обвинения были сняты из-за признания доказательств непригодными.

На протяжении многих лет активисты требовали выяснить, кто был ответственен за привлечение такого количества полиции и за их тактику, а также – что случилось с некоторыми официальными документами.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, представляющая оппозиционную на то время Лейбористскую партию, заявила, что будет проведено расследование под руководством епископа Шеффилдского Пита Уилкокса, чтобы выяснить правду.

"Сцены насилия и последующие судебные преследования вызывают вопросы, на которые не было ответов десятилетиями, и теперь мы должны установить, что произошло", – сказала она.

Напомним, на днях Бундестаг проголосовал за создание комиссии по расследованию пандемии коронавируса и ее последствий для Германии.

А в Польше возобновили расследование взрыва гранатомета из Украины.