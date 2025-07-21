Румыния подняла истребители из-за атаки РФ и зафиксировала залеты воздушных целей

Минобороны Румынии сообщило, что в ночь с воскресенья на понедельник румынские и итальянские истребители были подняты в воздух в связи с авиаударами российских войск по Украине.

Об этом говорится в заявлении румынского министерства, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что примерно в 03:00 радары систем наблюдения министерства зафиксировали воздушные цели, которые двигались по разным траекториям в воздушном пространстве Украины, к северу от границы с Румынией, вблизи районов Марамуреш-Сучава.

Украинские власти подтвердили, что приняли меры по рассредоточению военной авиации с аэродромов на западе Украины в связи с массированными атаками Российской Федерации на украинскую аэропортную инфраструктуру.

Около 03:30 с 86-й авиабазы Борча взлетели два румынских истребителя F-16 для выполнения разведывательных миссий.

Около 05:00 был также отдан приказ на взлет двум истребителям Eurofighter Typhoon итальянских Воздушных сил, выполняющим задачи Воздушной полиции с базы Михай Когелничану (57-я авиабаза).

"Во время операций, проведенных в промежутке между 03:30 и 06:00, были зафиксированы 12 украинских воздушных целей, находившихся в украинском воздушном пространстве к северу от границы с Румынией. Четыре из них непреднамеренно проникли на несколько минут в воздушное пространство Румынии, в районах Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Они не представляли реальной угрозы национальной безопасности, жизни людей или румынскому имуществу", – говорится в сообщении.

После завершения миссий истребители F-16 румынских Воздушных сил приземлились около 06:00 на базе в Борча, а итальянские Eurofighter Typhoon – около 07:00 на базе Михай Когелницану.

Польские воздушные силы в ночь на 21 июля также поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Последний раз Польша поднимала в небо истребители из-за массированного российского удара по Украине 19 июля.