ЄС запровадив санкції проти іранського нафтового магната за участь у торгівлі з Росією

Європейський Союз ввів санкції проти відомого іранського нафтового трейдера та кількох його компаній у рамках чергового пакета заходів, спрямованих проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Госсейн Шамхані, чий батько є високопоставленим радником верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, був доданий до санкційного списку ЄС за участь у торгівлі російською нафтою та як центральна фігура у так званому "тіньовому флоті" Росії.

Також під санкції потрапили його компанії, зареєстровані в Дубаї – Admiral Group і Milavous Group Ltd.

"Госсейн Шамхані залучений у секторі економіки, який забезпечує значне джерело доходу для уряду Російської Федерації", – пояснили в ЄС.

Розслідування Bloomberg News минулого року показало, що мережа Шамхані стала впливовим гравцем у сфері експорту російської та іранської нафти, а також заснувала хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління прибутками. Сам Шамхані неодноразово заперечував інформацію щодо своєї ділової діяльності.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.