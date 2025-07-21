Глава МИД Венгрии похвастался прогрессом проекта нового нефтепровода для поставок из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который анонсировали ранее весной, и вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сийярто отметил "движение вперед с сербскими и российскими партнерами" в вопросе строительства нового нефтепровода между Венгрией и Сербией.

We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions. – Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 21, 2025

"В то время как Брюссель запрещает российские энергоресурсы, обрывает связи и блокирует маршруты, нам нужно больше источников и больше маршрутов. Венгрия не позволит сделать себя жертвой этих катастрофических решений", – заявил глава МИД Венгрии.

План предусматривает строительство участка протяженностью около 190 км, который соединит систему "Дружба" на венгерской стороне с сербской инфраструктурой возле города Новый Сад. Это позволит транспортировать альтернативную нефть из Сербии и разгрузить существующий поток через Адриатическое направление и создать резервные маршруты для венгерских и сербских перерабатывающих предприятий.

Его завершение планируется на 2028 год.

В РФ ранее заявили о готовности поставлять нефть через новый трубопровод между Сербией и Венгрией.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

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