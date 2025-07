Глава МИД Венгрии похвастался прогрессом проекта нового нефтепровода для поставок из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который анонсировали ранее весной, и вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сийярто отметил "движение вперед с сербскими и российскими партнерами" в вопросе строительства нового нефтепровода между Венгрией и Сербией.

We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions.