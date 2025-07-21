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Глава МИД Венгрии похвастался прогрессом проекта нового нефтепровода для поставок из РФ

Новости — Понедельник, 21 июля 2025, 14:42 — Мария Емец

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который анонсировали ранее весной, и вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сийярто отметил "движение вперед с сербскими и российскими партнерами" в вопросе строительства нового нефтепровода между Венгрией и Сербией.

"В то время как Брюссель запрещает российские энергоресурсы, обрывает связи и блокирует маршруты, нам нужно больше источников и больше маршрутов. Венгрия не позволит сделать себя жертвой этих катастрофических решений", – заявил глава МИД Венгрии.

План предусматривает строительство участка протяженностью около 190 км, который соединит систему "Дружба" на венгерской стороне с сербской инфраструктурой возле города Новый Сад. Это позволит транспортировать альтернативную нефть из Сербии и разгрузить существующий поток через Адриатическое направление и создать резервные маршруты для венгерских и сербских перерабатывающих предприятий.

Его завершение планируется на 2028 год.

В РФ ранее заявили о готовности поставлять нефть через новый трубопровод между Сербией и Венгрией.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

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