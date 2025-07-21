У грецькому порту зі стріляниною затримали працівників, впійманих на контрабанді кокаїну

У порту грецького міста біля Афін зі стріляниною "затримували на гарячому" групу працівників логістичної компанії, які виявились учасниками мережі контрабанди кокаїну.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Директорат з протидії організованій злочинності вранці 21 липня здійснив операцію у торговельному порту міста Пірей. За даними ЗМІ, події розгортались рано вранці на контейнерній станції.

Правоохоронці запідозрили групу співробітників однієї з компаній, що обслуговує порт, в участі у контрабанді наркотиків, та деякий час вели за ними спостереження, чекаючи нагоди для затримання.

Втручання відбулось, коли група з 4 осіб спробувала перевезти за межі порту кокаїн з контейнера, в який вантаж підкинула попередня ланка мережі. Поліція влаштувала погоню за їхнім Porsche Cayenne та стріляла по шинах, щоб змусити авто зупинитися.

Чотирьох підозрюваних, впійманих на гарячому, затримали, триває пошук їхніх потенційних спільників.

Діяльність наркодилерів залишається проблемою для багатьох країн Європи. В особливому фокусі уваги правоохоронців – великі портові міста, куди прибувають вантажі з Латинської Америки.

Почастішали випадки виявлення пакунків з кокаїном у бананах, які привозять у супермаркети.

У Болгарії нещодавно перехопили великий вантаж кокаїну у фургоні з дипломатом.