В греческом порту со стрельбой задержали работников, пойманных на контрабанде кокаина

В порту греческого города возле Афин со стрельбой группу работников логистической компании, которые оказались участниками сети контрабанды кокаина.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Директорат по противодействию организованной преступности утром 21 июля провел операцию в торговом порту города Пирей. По данным СМИ, события развернулись рано утром на контейнерной станции.

Правоохранители заподозрили группу сотрудников одной из компаний, обслуживающих порт, в участии в контрабанде наркотиков, и некоторое время вели за ними наблюдение, ожидая подходящего момента для задержания.

Вмешательство произошло, когда группа из 4 человек попыталась вывезти за пределы порта кокаин из контейнера, в который груз подбросило предыдущее звено сети. Полиция устроила погоню за их Porsche Cayenne и стреляла по шинам, чтобы заставить авто остановиться.

Четверо подозреваемых, пойманных с поличным, задержаны, продолжается поиск их потенциальных сообщников.

Деятельность наркодилеров остается проблемой для многих стран Европы. В особом фокусе внимания правоохранителей – крупные портовые города, куда прибывают грузы из Латинской Америки.

Участились случаи обнаружения пакетов с кокаином в бананах, которые привозят в супермаркеты.

В Болгарии недавно перехватили крупный груз кокаина в фургоне с дипломатом.