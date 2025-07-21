Одне з великих міст Фінляндії хоче заборонити прокатні самокати вночі у вихідні дні

У мерії Турку готуються запровадити заборону на роботу сервісів прокатних самокатів ночами у вихідні дні в центрі міста, щоб знизити ризик аварій і нещасних випадків.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Мерія Турку почала обговорення додаткових правил для сервісів прокатних самокатів у місті, зокрема заборону використовувати їх в центральній частині міста вночі у вихідні дні – з міркувань громадської безпеки. Нововведення можуть набути чинності у наступному році.

Попередньо пропонують, щоб нічна заборона діяла з опівночі до 5 ранку.

Проєктна координаторка мерії з питань мобільності Ноора Салмелайнен зазначила, що у Гельсінкі такі правила вже працюють і знизили кількість серйозних інцидентів за участі самокатів та випадків керування ними у нетверезому стані.

Крім того, місто хоче жорсткіше взятися за проблему хаотичного паркування прокатних самокатів. Часто користувачі кидають їх серед тротуарів, не шукаючи визначеної зони для стоянки. Щоб боротися з цим, хочуть запровадити зони, де паркування та проїзд зовсім заборонені, та одночасно збільшити кількість майданчиків для паркування.

У червні у Фінляндії набув чинності закон щодо мікротранспорту, де зарегулювали використання самокатів. Зокрема, там йдеться про дозвільні процедури для прокатних компаній і надання муніципалітетам повноважень для регулювання і нагляду за їхньою роботою.

Крім того, заборонили керування самокатами у нетверезому стані та встановили вікові обмеження.

Міністерство транспорту Німеччини готує постанову, яка заборонить хаотичне паркування на тротуарах електросамокатів, які здаються в оренду.

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