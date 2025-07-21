Один из крупных городов Финляндии хочет запретить прокатные самокаты ночью в выходные дни

В мэрии Турку готовятся ввести запрет на работу сервисов прокатных самокатов по ночам в выходные дни в центре города, чтобы снизить риск аварий и несчастных случаев.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Мэрия Турку начала обсуждение дополнительных правил для сервисов прокатных самокатов в городе, в частности запрет использовать их в центральной части города ночью в выходные дни – из соображений общественной безопасности. Нововведения могут вступить в силу в следующем году.

Предварительно предлагают, чтобы ночной запрет действовал с полуночи до 5 утра.

Проектный координатор мэрии по вопросам мобильности Ноора Салмелайнен отметила, что в Хельсинки такие правила уже работают и снизили количество серьезных инцидентов с участием самокатов и случаев управления ими в нетрезвом состоянии.

Кроме того, город хочет жестче взяться за проблему хаотичной парковки прокатных самокатов. Часто пользователи бросают их среди тротуаров, не ища определенной зоны для стоянки. Чтобы бороться с этим, хотят ввести зоны, где парковка и проезд совсем запрещены, и одновременно увеличить количество площадок для парковки.

В июне в Финляндии вступил в силу закон о микротранспорте, где зарегулировали использование самокатов. В частности, там говорится о разрешительных процедурах для прокатных компаний и предоставлении муниципалитетам полномочий для регулирования и надзора за их работой.

Кроме того, запретили управление самокатами в нетрезвом состоянии и установили возрастные ограничения.

Министерство транспорта Германии готовит постановление, которое запретит хаотичную парковку на тротуарах электросамокатов, которые сдаются в аренду.

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