У Кремлі відреагували на плани Азербайджану позиватись через авіакатастрофу AZAL

Росія вважає, що Азербайджан має право подати міжнародний позов у звʼязку з катастрофою літака авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) біля Актау, але сподівається на налагодження відносин.

Про це журналістам у понеділок заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський РБК.

Пєсков заявив, що Росія досі веде "слідчі дії та розслідування" щодо авіатрощі біля Актау і визнає, що Азербайджан може подати міжнародний позов у звʼязку з нею.

"Якщо Азербайджан ухвалить таке рішення, то це право Азербайджану. Ми чекатимемо на офіційний вердикт усіх розслідувань", – сказав він.

Речник Кремля додав, що в російсько-азербайджанських відносинах "настав складний період", але Москва сподівається на швидке врегулювання ситуації.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

На початку лютого азербайджанська сторона дала зрозуміти, що має докази, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".

Минулого тижня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв’язку з авіакатастрофою.