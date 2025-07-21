В Кремле отреагировали на планы Азербайджана судиться из-за авиакатастрофы AZAL

Россия считает, что Азербайджан имеет право подать международный иск в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возле Актау, но надеется на налаживание отношений.

Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК.

Песков заявил, что Россия до сих пор ведет "следственные действия и расследование" по авиакатастрофе возле Актау и признает, что Азербайджан может подать международный иск в связи с ней.

"Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ждать официального вердикта всех расследований", – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в российско-азербайджанских отношениях "наступил сложный период", но Москва надеется на быстрое урегулирование ситуации.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

В начале февраля азербайджанская сторона дала понять, что имеет доказательства, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с авиакатастрофой.