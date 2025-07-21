Зеленський озвучив послам пʼять пріоритетних завдань для припинення війни

Президент Володимир Зеленський на щорічній нараді послів у понеділок оголосив пʼять пріоритетів роботи, спрямованих на захист українців від російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", текст виступу опублікував Офіс президента.

Зеленський наголосив, що наразі головне завдання української дипломатії – "сприяти всьому, що захищає українське життя в Україні передусім, і усьому, що завдає болю Росії за цю війну".

Першим пріоритетом для українських дипломатів Зеленський назвав зброю, а саме співпрацю у сфері спільного військового виробництва. Окремо він наголосив на потребі у фінансуванні дронів і засобів протиповітряної оборони.

Другий пріоритет, за словами президента, полягає у використанні заморожених російських активів на користь України – зокрема, їхнє стягнення внаслідок уже виграних Києвом міжнародних арбітражів.

Паралельно глава держави закликав послів продовжувати роботу з посилення санкційного тиску на Росію та синхронізації санкцій України та партнерів.

Третій пріоритет, озвучений Зеленським, стосується руху України до членства в Європейському Союзі та НАТО, зокрема посилення безпекової співпраці з іноземними партнерами.

Четвертий пріоритет, за словами глави держави – "нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни", і українські дипломати повинні сприяти політичній підтримці позиції України в таких переговорах.

Пʼятий пріоритет роботи українських дипломатів полягає в налагодженні відносин з українськими громадянами і громадами в країнах перебування. У цьому звʼязку Зеленський згадав ухвалення закону про множинне громадянство.

Нагадаємо, раніше в понеділок президент серією указів змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.