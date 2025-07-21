Зеленский озвучил послам пять приоритетных задач для прекращения войны

Президент Владимир Зеленский на ежегодном совещании послов в понедельник объявил пять приоритетов работы, направленных на защиту украинцев от российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", текст выступления опубликовал Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача украинской дипломатии – "способствовать всему, что защищает украинскую жизнь в Украине прежде всего, и всему, что причиняет боль России за эту войну".

Первым приоритетом для украинских дипломатов Зеленский назвал оружие, а именно сотрудничество в сфере совместного военного производства. Отдельно он отметил потребность в финансировании дронов и средств противовоздушной обороны.

Второй приоритет, по словам президента, заключается в использовании замороженных российских активов в пользу Украины – в частности, их взыскание в результате уже выигранных Киевом международных арбитражей.

Параллельно глава государства призвал послов продолжать работу по усилению санкционного давления на Россию и синхронизации санкций Украины и партнеров.

Третий приоритет, озвученный Зеленским, касается движения Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО, в частности усиления сотрудничества в сфере безопасности с иностранными партнерами.

Четвертый приоритет, по словам главы государства – "нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны", и украинские дипломаты должны способствовать политической поддержке позиции Украины в таких переговорах.

Пятый приоритет работы украинских дипломатов заключается в налаживании отношений с украинскими гражданами и общинами в странах пребывания. В этой связи Зеленский упомянул принятие закона о множественном гражданстве.

Напомним, ранее в понедельник президент серией указов сменил ряд послов Украины в государствах Европы и в Канаде.

Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывших для участия в совещании послов, посетили Запорожье и Запорожскую область.