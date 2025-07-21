Украина начинает новый формат сотрудничества с государствами Бенилюкса

Министр иностранных дел Андрей Сибига на ежегодном совещании послов в Киеве в понедельник объявил о начале нового формата сотрудничества с государствами Бенилюкса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба МИД.

Новый формат сотрудничества объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, которые входят в Бенилюкс.

Первое министерское заседание в новом формате состоится уже в ближайшее время, уточняют в МИД.

"Очень важно, чтобы наша дипломатия соответствовала новому месту нашего государства в мире. Государства, которое уважают за его силу и решительность. Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы", – прокомментировал Сибига.

Он напомнил, что уже существуют аналогичные форматы сотрудничества: Украина – Юго-Восточная Европа, Украина – Нордично-Балтийская восьмерка, Украина – Румыния – Молдова, Люблинский треугольник и Веймар+.

Бенилюкс был создан в 1944 году как таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и превратился в политико-экономический союз. Его государства являются соучредителями ЕС и НАТО.

Напомним, на совещании послов президент Владимир Зеленский объявил пять приоритетов работы украинских дипломатов, направленных на защиту украинцев от российской агрессии.

Также Зеленский серией указов сменил ряд послов Украины в государствах Европы и в Канаде.