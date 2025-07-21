Британія вдарила новими санкціями по "тіньовому флоту" Росії

Велика Британія у понеділок оголосила про нові санкції проти Росії, покликані обмежити її доходи від транспортування та продажу нафти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту. Британський уряд стверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди доларів.

Крім того, британські санкції тепер поширюються на дві компанії, на які зареєстровані судна "тіньового флоту". Одна з них пов’язана з російською нафтовою компанією "Лукойл", зазначили в уряді Британії.

"Нові санкції завдадуть ще одного удару по "тіньовому флоту" Путіна і позбавлять Росію важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни", – прокоментував британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Британський уряд наголосив, що санкції Заходу обвалили на одну третину доходи Росії від продажу нафти й газу з 2022 року.

Нові обмежувальні дії Британії були оголошені після того, як вона спільно з Європейським Союзом знизила так звану стелю цін на російську нафту минулого тижня.

До пакета ЄС також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту" та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.