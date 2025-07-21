Великобритания нанесла новые санкции по "теневому флоту" России

Великобритания в понедельник объявила о новых санкциях против России, призванных ограничить ее доходы от транспортировки и продажи нефти.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Великобритания внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, которым Россия тайно перевозит нефть. Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл", отметили в правительстве Великобритании.

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", – прокомментировал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Британское правительство подчеркнуло, что санкции Запада обвалили на треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.

Новые ограничительные меры Великобритании были объявлены после того, как она совместно с Европейским Союзом снизила так называемый потолок цен на российскую нефть на прошлой неделе.

В пакет ЕС также вошли санкции против 105 судов "теневого флота" и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.