Половина угорців підтримала проведення цьогорічного прайду в Будапешті

Більшість громадян Угорщини вбачала в цьогорічному Будапештському прайді передусім протест проти політики уряду Віктора Орбана.

Про це свідчить опитування на замовлення угорського інституту IDEA, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що майже все доросле населення Угорщини знає про прайд у Будапешті: 66% бачили його висвітлення у ЗМІ, ще 25% – лише чули про захід.

Проведення прайду підтримали або переважно підтримали 50% респондентів, тоді як проти або категорично проти висловились 33% опитаних. Решта 17% не мали визначеної думки про прайд або відмовились відповідати.

Крім того, 74% опитаних угорців сказали, що розглядають Будапештський прайд як протест проти уряду Віктора Орбана загалом. 67% також погодились з думкою, що учасники прайду протестували проти закону, який дозволяє обмежувати масові заходи під прикриттям "захисту дітей".

Опитування IDEA відбулось протягом 30 червня – 6 липня, тобто за лічені дні після прайду, та охопило 1500 повнолітніх громадян Угорщини в репрезентативній вибірці.

ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

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