Поліція Угорщини оригінально пояснила, чому не каратиме учасників "забороненого" прайду

Угорська поліція заявила, що не буде ініціювати проваджень проти учасників прайду 28 червня в Будапешті, який був її ж рішенням заборонений.

Відповідну заяву пресслужба поліції поширила в понеділок, пише "Європейська правда".

Поліція Угорщини підтвердила, що Будапештський прайд 28 червня був заборонений відповідно до закону, який дозволяє обмежувати зібрання заради "захисту прав дітей".

Там також визнали, що організатори прайду знали про заборону, але попри це захід відбувся, і поліція йому не завадила.

"Суперечливі заяви та участь місцевої влади (Будапешта. – Ред.) могли спричинити у багатьох людей невизначеність щодо юридичного тлумачення, вони могли припустити, що беруть участь у заході з дотриманням чинних правил", – заявила угорська поліція.

З огляду на це вона вирішила, що "не порушуватиме провадження проти учасників" прайду, ідеться в повідомленні.

ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

Читайте про те, як заборона прайду об'єднала Будапешт проти уряду Угорщини.

Також радимо погляд з Угорщини на наслідки сенсаційного прайду.