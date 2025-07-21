Половина венгров поддержала проведение прайда в Будапеште в этом году

Большинство граждан Венгрии видели в нынешнем Будапештском прайде прежде всего протест против политики правительства Виктора Орбана.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу венгерского института IDEA, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что почти все взрослое население Венгрии знает о прайде в Будапеште: 66% видели его освещение в СМИ, еще 25% – только слышали о мероприятии.

Проведение прайда поддержали или преимущественно поддержали 50% респондентов, тогда как против или категорически против высказались 33% опрошенных. Остальные 17% не имели определенного мнения о прайде или отказались отвечать.

Кроме того, 74% опрошенных венгров сказали, что рассматривают Будапештский прайд как протест против правительства Виктора Орбана в целом. 67% также согласились с мнением, что участники прайда протестовали против закона, который позволяет ограничивать массовые мероприятия под прикрытием "защиты детей".

Опрос IDEA прошел в течение 30 июня – 6 июля, то есть через несколько дней после прайда, и охватил 1500 совершеннолетних граждан Венгрии в репрезентативной выборке.

ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

Читайте о том, как запрет прайда объединил Будапешт против правительства Венгрии.

Также рекомендуем взгляд из Венгрии на последствия сенсационного прайда.