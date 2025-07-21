Сибіга анонсував відкриття нових консульств у низці країн Європи

До кінця 2025 року в України з’явиться більш як 10 нових консульських установ, у тому числі у Європі.

Про це під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Андрій Сибіга розповів, що до кінця поточного року планується відкриття більш як 10 консульських установ України, зокрема у Європі.

Нові консульства з’являться в Румунії, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два – у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську буде підвищений до рівня генеральних консульств.

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