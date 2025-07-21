Сибига анонсировал открытие новых консульств в ряде стран Европы

До конца 2025 года в Украине появится более 10 новых консульских учреждений, в том числе в Европе.

Об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Андрей Сибига рассказал, что до конца текущего года планируется открытие более 10 консульских учреждений Украины, в частности в Европе.

Новые консульства появятся в Румынии, Италии, Германии, Словакии, а также по два – во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске будет повышен до уровня генеральных консульств.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил послам пять приоритетных задач для прекращения войны.

Ранее в понедельник президент серией указов сменил ряд послов Украины в странах Европы и в Канаде.