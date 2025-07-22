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Зеленський вручив главі МЗС Франції орден 

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Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 09:37 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва у понеділок отримав від президента України Володимира Зеленського орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Про це Барро розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат опублікував фото, на якому український президент передає його нагороду. 

"Маю честь отримати з рук президента Зеленського орден Ярослава Мудрого за видатні заслуги перед українським народом, яким я ділюся з усіма співробітниками Міністерства Європи та закордонних справ", – прокоментував Барро.

18 липня президент Зеленський опублікував указ про нагородження Барро "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, Барро відвідав у понеділок, 21 липня, Чорнобиль, щоб на власні очі побачити руйнування, які завдала Росія саркофагу Чорнобильській атомній станції.

Глава французького МЗС наголосив, що його країна надала 10 млн євро для ліквідації результатів цього удару, а також закликав країни долучитися до цього.

Барро під час візиту до Києва пообіцяв продовжити тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

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Зеленський Франція
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