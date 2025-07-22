Зеленский вручил главе МИД Франции орден

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев в понедельник получил от президента Украины Владимира Зеленского орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Об этом Барро рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Дипломат опубликовал фото, на котором украинский президент передает его награду.

"Имею честь получить из рук президента Зеленского орден Ярослава Мудрого за выдающиеся заслуги перед украинским народом, которым я делюсь со всеми сотрудниками Министерства Европы и иностранных дел", – прокомментировал Барро.

Honoré de recevoir des mains du Président @ZelenskyyUa la médaille Iaroslav le Sage, décernée pour services distingués rendus à la nation ukrainienne, que je partage avec tous les agents du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. pic.twitter.com/byXyS1Eee3 – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025

18 июля президент Зеленский опубликовал указ о награждении Барро "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, Жан-Ноэль Барро посетил в понедельник, 21 июля, Чернобыль, чтобы воочию увидеть разрушения, которые нанесла Россия саркофагу Чернобыльской атомной станции.

Глава французского МИД подчеркнул, что его страна предоставила 10 млн евро для ликвидации результатов этого удара, а также призвал страны присоединиться к этому.

Барро во время визита в Киев пообещал продолжить давление на правителя России Владимира Путина.