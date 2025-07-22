ЄС подає до суду на Францію за ретельні вказівки про сортування сміття

Європейська комісія оголосила, що подасть до суду Францію за надмірно суворі правила сортування відходів, які, на її думку, порушують принцип вільного руху товарів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія ухвалила це рішення після неодноразових попереджень на адресу Франції про те, що її обов’язкове маркування для сортування відходів не відповідає правилам єдиного ринку ЄС.

За французьким законодавством, виробники таких товарів, як упаковки, текстиль, телефони або навіть садове обладнання, повинні розміщувати на продукції спеціальне маркування для сортування, щоб інформувати громадян про правильну утилізацію.

Впроваджене у 2022 році, це маркування використовує символи, які пояснюють, у який контейнер слід викидати ту чи іншу частину товару. Відтоді Париж і Брюссель перебувають у конфлікті через це.

Брюссель прагне гармонізувати правила маркування на рівні всього ЄС. Минулого року Євросоюз запровадив нові правила для пакування, які вимагатимуть, щоб усі пакування, розміщені на ринку ЄС, мали "гармонізовану етикетку з інформацією про склад матеріалів для полегшення сортування споживачами". Проте ця вимога набуде чинності лише у серпні 2028 року.

Комісія стверджує, що до запровадження єдиних правил на рівні ЄС примусове використання конкретного маркування на національному рівні є "непропорційним" і становить "перешкоду для вільного руху товарів".

Компанії вже багато років скаржаться, що різні національні вимоги до маркування відходів у країнах-членах ускладнюють і здорожчують продаж товарів на ринку ЄС, оскільки їм доводиться адаптувати пакування під кожну країну окремо.

Нагадаємо, що Єврокомісія позивається в Суд ЄС до Словаччини щодо доступу до адвокатів.

Також Єврокомісія судитиметься з Польщею через забруднення повітря та питну воду.