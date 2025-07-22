ЕС подает в суд на Францию за тщательные указания о сортировке мусора

Европейская комиссия объявила, что подаст в суд Францию за чрезмерно строгие правила сортировки отходов, которые, по ее мнению, нарушают принцип свободного движения товаров.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия приняла это решение после неоднократных предупреждений в адрес Франции о том, что ее обязательная маркировка для сортировки отходов не соответствует правилам единого рынка ЕС.

По французскому законодательству, производители таких товаров, как упаковка, текстиль, телефоны или даже садовое оборудование, должны размещать на продукции специальную маркировку для сортировки, чтобы информировать граждан о правильной утилизации.

Внедренная в 2022 году, эта маркировка использует символы, которые объясняют, в какой контейнер следует выбрасывать ту или иную часть товара. С тех пор Париж и Брюссель находятся в конфликте из-за этого.

Брюссель стремится гармонизировать правила маркировки на уровне всего ЕС. В прошлом году Евросоюз ввел новые правила для упаковки, которые будут требовать, чтобы все упаковки, размещенные на рынке ЕС, имели "гармонизированную этикетку с информацией о составе материалов для облегчения сортировки потребителями". Однако это требование вступит в силу только в августе 2028 года.

Комиссия утверждает, что до введения единых правил на уровне ЕС принудительное использование конкретной маркировки на национальном уровне является "непропорциональным" и составляет "препятствие для свободного движения товаров".

Компании уже много лет жалуются, что различные национальные требования к маркировке отходов в странах-членах усложняют и удорожают продажу товаров на рынке ЕС, поскольку им приходится адаптировать упаковку под каждую страну отдельно.

Напомним, что Еврокомиссия подает иск в Суд ЕС к Словакии относительно доступа к адвокатам.

Также Еврокомиссия будет судиться с Польшей из-за загрязнения воздуха и питьевой воды.