Глава МЗС Франції закликав Ізраїль допустити пресу до сектора Гази

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у вівторок, 22 липня, закликав Ізраїль дозволити журналістам доступ до сектора Гази, де склалася "катастрофічна" гуманітарна ситуація.

Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, заява Барро пролунала на наступний день після того, як асоціація журналістів інформаційного агентства Agence France-Presse заявила, що їхні колеги в Газі помирають від голоду.

"Я прошу, щоб вільна і незалежна преса отримала доступ до Гази, щоб показати, що там відбувається, і засвідчити це", – сказав він.

На запитання про ситуацію журналістів AFP в Газі Барро відповів: "Ми сподіваємося, що в найближчі тижні зможемо евакуювати деяких журналістів-співробітників".

Міністр закордонних справ Франції також розкритикував тактику Ізраїлю в Газі.

"Військові операції ізраїльської армії в Газі більше не мають виправдання. Це напад, який погіршить і без того катастрофічну ситуацію і спричинить нові вимушені переселення населення, що ми засуджуємо з найбільшою рішучістю", – додав Барро.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас минулого тижня заявила, що Ізраїль повинен вжити додаткових заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.

А 21 липня міністри закордонних справ 21 європейської держави та представниця Європейської комісії у спільній заяві закликали негайно припинити воєнні дії в секторі Гази.