Глава МИД Франции призвал Израиль допустить прессу в Газу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во вторник, 22 июля, призвал Израиль разрешить журналистам доступ в сектор Газы, где сложилась "катастрофическая" гуманитарная ситуация.

Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, заявление Барро прозвучало на следующий день после того, как ассоциация журналистов информационного агентства Agence France-Presse заявила, что их коллеги в Газе умирают от голода.

"Я прошу, чтобы свободная и независимая пресса получила доступ в Газу, чтобы показать, что там происходит, и засвидетельствовать это", – сказал он.

На вопрос о ситуации журналистов AFP в Газе Барро ответил: "Мы надеемся, что в ближайшие недели сможем эвакуировать некоторых журналистов-сотрудников".

Министр иностранных дел Франции также раскритиковал тактику Израиля в Газе.

"Военные операции израильской армии в Газе больше не имеют оправдания. Это нападение, которое ухудшит и без того катастрофическую ситуацию и повлечет новые вынужденные переселения населения, что мы осуждаем с наибольшей решимостью", – добавил Барро.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что Израиль должен принять дополнительные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.

А 21 июля министры иностранных дел 21 европейского государства и представитель Европейской комиссии в совместном заявлении призвали немедленно прекратить военные действия в секторе Газы.