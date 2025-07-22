У ЄС засудили випадки загибелі цивільних в Газі під час видачі допомоги і пригрозили наслідками

Керівництво Євросоюзу засудило випадки загибелі цивільних у секторі Гази в місцях видачі гуманітарної допомоги та попередило Ізраїль про наслідки, якщо це буде знову повторюватись.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви опублікували головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Каллас повідомила, що мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, в якій нагадала про бачення ЄС щодо того, як має надходити гуманітарна допомога, і наголосила на неприпустимості ударів по пунктах видачі допомоги.

Civilians cannot be targets. Never.



The images from Gaza are unbearable.



The EU reiterates its call for the free, safe and swift flow of humanitarian aid.



And for the full respect of international and humanitarian law.



Civilians in Gaza have suffered too much, for too long.… https://t.co/VhaKxUXka0 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2025

"Усі варіанти залишаються "на столі", якщо Ізраїль не буде виконувати обіцянок", – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що цивільні особи за жодних обставин не мають ставати цілями.

"ЄС повторює заклик до вільного, безпечного і швидкого доступу гуманітарної допомоги. Як і повного дотримання міжнародного й гуманітарного права… Ізраїль має дотримуватися своїх обіцянок", – зазначила президентка Єврокомісії.

Перед цим міністри закордонних справ 21 європейської держави та представниця Єврокомісії у спільній заяві закликали негайно припинити бойові дії в секторі Гази.

Глава МЗС Франції закликав Ізраїль допустити пресу у сектор Гази.