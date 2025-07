У ЄС засудили випадки загибелі цивільних в Газі під час видачі допомоги і пригрозили наслідками

Керівництво Євросоюзу засудило випадки загибелі цивільних у секторі Гази в місцях видачі гуманітарної допомоги та попередило Ізраїль про наслідки, якщо це буде знову повторюватись.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви опублікували головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Каллас повідомила, що мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, в якій нагадала про бачення ЄС щодо того, як має надходити гуманітарна допомога, і наголосила на неприпустимості ударів по пунктах видачі допомоги.

Civilians cannot be targets. Never.



The images from Gaza are unbearable.



The EU reiterates its call for the free, safe and swift flow of humanitarian aid.



And for the full respect of international and humanitarian law.



