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У ЄС засудили випадки загибелі цивільних в Газі під час видачі допомоги і пригрозили наслідками

Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 15:43 — Марія Ємець

Керівництво Євросоюзу засудило випадки загибелі цивільних у секторі Гази в місцях видачі гуманітарної допомоги та попередило Ізраїль про наслідки, якщо це буде знову повторюватись.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви опублікували головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Каллас повідомила, що мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, в якій нагадала про бачення ЄС щодо того, як має надходити гуманітарна допомога, і наголосила на неприпустимості ударів по пунктах видачі допомоги. 

"Усі варіанти залишаються "на столі", якщо Ізраїль не буде виконувати обіцянок", – наголосила вона. 

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що цивільні особи за жодних обставин не мають ставати цілями. 

"ЄС повторює заклик до вільного, безпечного і швидкого доступу гуманітарної допомоги. Як і повного дотримання міжнародного й гуманітарного права… Ізраїль має дотримуватися своїх обіцянок", – зазначила президентка Єврокомісії. 

Перед цим міністри закордонних справ 21 європейської держави та представниця Єврокомісії у спільній заяві закликали негайно припинити бойові дії в секторі Гази.

Глава МЗС Франції закликав Ізраїль допустити пресу у сектор Гази. 

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