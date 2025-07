В ЕС осудили случаи гибели гражданских в Газе во время выдачи помощи и пригрозили последствиями

Руководство Евросоюза осудило случаи гибели гражданских в секторе Газы в местах выдачи гуманитарной помощи и предупредило Израиль о последствиях, если это будет снова повторяться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления опубликовали главный дипломат ЕС Кая Каллас и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Каллас сообщила, что имела телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, в котором напомнила о видении ЕС относительно того, как должна поступать гуманитарная помощь, и подчеркнула недопустимость ударов по пунктам выдачи помощи.

Civilians cannot be targets. Never.



The images from Gaza are unbearable.



The EU reiterates its call for the free, safe and swift flow of humanitarian aid.



And for the full respect of international and humanitarian law.



Civilians in Gaza have suffered too much, for too long.… https://t.co/VhaKxUXka0