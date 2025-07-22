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В ЕС осудили случаи гибели гражданских в Газе во время выдачи помощи и пригрозили последствиями

Новости — Вторник, 22 июля 2025, 15:43 — Мария Емец

Руководство Евросоюза осудило случаи гибели гражданских в секторе Газы в местах выдачи гуманитарной помощи и предупредило Израиль о последствиях, если это будет снова повторяться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления опубликовали главный дипломат ЕС Кая Каллас и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Каллас сообщила, что имела телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, в котором напомнила о видении ЕС относительно того, как должна поступать гуманитарная помощь, и подчеркнула недопустимость ударов по пунктам выдачи помощи. 

"Все варианты остаются "на столе", если Израиль не будет выполнять обещания", – подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что гражданские лица ни при каких обстоятельствах не должны становиться целями.

"ЕС повторяет призыв к свободному, безопасному и быстрому доступу гуманитарной помощи. Как и полного соблюдения международного и гуманитарного права... Израиль должен придерживаться своих обещаний", – акцентировала президент Еврокомиссии.

Перед этим министры иностранных дел 21 европейского государства и представитель Еврокомиссии в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Глава МИД Франции призвал Израиль допустить прессу в сектор Газы.

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