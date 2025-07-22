В ЕС осудили случаи гибели гражданских в Газе во время выдачи помощи и пригрозили последствиями

Руководство Евросоюза осудило случаи гибели гражданских в секторе Газы в местах выдачи гуманитарной помощи и предупредило Израиль о последствиях, если это будет снова повторяться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления опубликовали главный дипломат ЕС Кая Каллас и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Каллас сообщила, что имела телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, в котором напомнила о видении ЕС относительно того, как должна поступать гуманитарная помощь, и подчеркнула недопустимость ударов по пунктам выдачи помощи.

Civilians cannot be targets. Never.



The images from Gaza are unbearable.



The EU reiterates its call for the free, safe and swift flow of humanitarian aid.



And for the full respect of international and humanitarian law.



Civilians in Gaza have suffered too much, for too long.… https://t.co/VhaKxUXka0 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2025

"Все варианты остаются "на столе", если Израиль не будет выполнять обещания", – подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что гражданские лица ни при каких обстоятельствах не должны становиться целями.

"ЕС повторяет призыв к свободному, безопасному и быстрому доступу гуманитарной помощи. Как и полного соблюдения международного и гуманитарного права... Израиль должен придерживаться своих обещаний", – акцентировала президент Еврокомиссии.

Перед этим министры иностранных дел 21 европейского государства и представитель Еврокомиссии в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Глава МИД Франции призвал Израиль допустить прессу в сектор Газы.