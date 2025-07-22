Верховна Рада закликала Конгрес США посилити підтримку України

Верховна Рада у вівторок звернулась до американського Конгресу щодо "посилення лідерства США" у підтримці України, яка дає відсіч повномасштабній російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За проєкт постанову про звернення українського парламенту до законодавців США проголосували 328 народних депутатів, ще 12 – не голосували.

У зверненні Рада закликає американський Конгрес продовжувати демонструвати та цілеспрямовано зміцнювати двопартійну та двопалатну підтримку Сполученими Штатами Америки боротьби України.

Також вона просить не визнавати російськими окуповані Росією українські території та продовжувати військову допомогу, зокрема шляхом надання систем Patriot та винищувачів F-16.

Серед іншого, у зверненні згадується необхідність подальшого тиску на Росію для примусу її до миру, робота з повернення депортованих дітей та військовополонених, а також розвиток двосторонньої торгівлі та підтримка євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні.

А міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до держав-учасниць у форматі "Рамштайн" з проханням якнайшвидше закупити в США для передачі українському війську протиповітряні системи Patriot і ракети PAC-3 до них.