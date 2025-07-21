Шмигаль на "Рамштайні" попросив швидше купити в США системи Patriot і ракети PAC-3

Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з проханням якнайшвидше закупити в США для передачі українському війську протиповітряні системи Patriot і ракети PAC-3 до них.

Про це новопризначений міністр заявив на початку засідання "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Україні терміново необхідні системи ППО Patriot і снаряди PAC-3, заявив на засіданні Рамштайн" очільник Міноборони України.

"Моє перше прохання стосується термінових закупівель американської зброї для України. Повітряна оборона, особливо системи Patriot з ракетами PAK-3, є для нас надзвичайно важливими", – наголосив Шмигаль.

Він розповів про нову масовану атаку РФ на цивільні українські об’єкти цієї ночі та про жертви серед мирних мешканців.

"Російський терор триває, тож нам потрібно посилити нашу повітряну оборону. Я прошу США надати ці види озброєння для закупівлі. А тепер прошу наших європейських партнерів надати все необхідне фінансування для їх закупівлі", – заявив міністр оборони України.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.

Німеччина також подякувала Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за їх внесок в ППО України.