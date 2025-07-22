Верховная Рада призвала Конгресс США усилить поддержку Украины

Верховная Рада во вторник обратилась к американскому Конгрессу относительно "усиления лидерства США" в поддержке Украины, которая дает отпор полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За проект постановления об обращении украинского парламента к законодателям США проголосовали 328 народных депутатов, еще 12 – не голосовали.

В обращении Рада призывает американский Конгресс продолжать демонстрировать и целенаправленно укреплять двухпартийную и двухпалатную поддержку Соединенными Штатами Америки борьбы Украины.

Также она просит не признавать российскими оккупированные Россией украинские территории и продолжать военную помощь, в частности путем предоставления систем Patriot и истребителей F-16.

Среди прочего, в обращении упоминается необходимость дальнейшего давления на Россию для принуждения ее к миру, работа по возвращению депортированных детей и военнопленных, а также развитие двусторонней торговли и поддержка евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина и США ведут детальные переговоры по соглашению об американских инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.

А министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к государствам-участникам в формате "Рамштайн" с просьбой как можно быстрее закупить в США для передачи украинской армии противовоздушные системы Patriot и ракеты PAC-3 к ним.