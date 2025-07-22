Міністр фінансів США на перемовинах з Китаєм порушить питання про його роль у підтримці РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував перемовини з Китаєм щодо відтермінування дати, на яку планували запровадження високих тарифів, а також порушить питання про роль Китаю у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок 22 липня міністр фінансів Бессент повідомив, що наступного тижня зустрінеться з китайським колегою у Стокгольмі наступного понеділка й вівторка, щоб обговорити відтермінування високих тарифів на пізніший час, ніж теперішня дата, 12 серпня.

"Думаю, ми вийшли на новий рівень з Китаєм, він діє дуже конструктивно", – зазначив міністр та висловив позитивні очікування щодо можливих домовленостей.

Він додав, що крім питань двосторонньої торгівлі також планує озвучити попередження Китаю щодо купівлі російської та іранської підсанкційної нафти, а також ролі Китаю у війні РФ проти України.

Бессент нагадав, що у Сенаті є двопартійна підтримка на користь проєкту, що передбачає запровадження 100% тарифів на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту.

"Я планую контактувати з моїми європейськими колегами. Європейці багато говорили про необхідність санкцій проти Росії, і дуже важливо, щоб вони також були готові застосувати високі вторинні тарифи проти підсанкційної російської нафти", – додав міністр торгівлі США.

Посол США в НАТО також заявив, що Китай може мати неприємності через сприяння РФ в агресії проти України у разі відмови Москви від мирного врегулювання.

Нагадаємо, у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ на час дії ультиматуму Трампа.

