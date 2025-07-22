У Трампа застерегли Китай від "субсидування вбивств" в Україні

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай підтримує Росію в її агресії проти України, попереджаючи про потенційні заходи проти нього в разі відмови Москви від мирного врегулювання.

Його слова цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вітакера, Китай вважає, що "веде опосередковану війну за допомогою Росії".

"У деяких заявах китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, щоб США та наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах", – зазначив він.

На думку американського дипломата, "Китай прорахувався" і його потрібно "засудити за субсидування вбивств, які відбуваються на полях битв в Україні".

Вітакер також нагадав про погрозу президента США Дональда Трампа накласти вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту, в разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні.

"Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, будь то Китай, Індія чи Бразилія", – сказав він.

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США минулого року заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні та безпосередньо допомагає військовій машині Росії.