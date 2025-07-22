Министр финансов США на переговорах с Китаем поднимет вопрос о его роли в поддержке РФ

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал переговоры с Китаем об отсрочке даты, на которую планировали введение высоких тарифов, а также поднимет вопрос о роли Китая в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник 22 июля министр финансов Бессент сообщил, что на следующей неделе встретится с китайским коллегой в Стокгольме в следующий понедельник и вторник, чтобы обсудить отсрочку высоких тарифов на более позднее время, чем нынешняя дата, 12 августа.

"Думаю, мы вышли на новый уровень с Китаем, он действует очень конструктивно", – отметил министр и выразил положительные ожидания относительно возможных договоренностей.

Он добавил, что кроме вопросов двусторонней торговли также планирует озвучить предупреждение Китаю о покупке российской и иранской подсанкционной нефти, а также роли Китая в войне РФ против Украины.

Бессент напомнил, что в Сенате есть двухпартийная поддержка в пользу проекта, предусматривающего введение 100% тарифов на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

"Я планирую контактировать с моими европейскими коллегами. Европейцы много говорили о необходимости санкций против России, и очень важно, чтобы они также были готовы применить высокие вторичные тарифы против подсанкционной российской нефти", – добавил министр торговли США.

Посол США в НАТО также заявил, что Китай может иметь неприятности из-за содействия РФ в агрессии против Украины в случае отказа Москвы от мирного урегулирования.

Напомним, в Сенате США поставили на паузу санкции против РФ на время действия ультиматума Трампа.