США наклали санкції на компанії, що торгують з хуситами

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти двох фізичних та п'яти юридичних осіб, які отримують прибуток з відмивання грошей та імпорту нафтопродуктів до контрольованої хуситами території Ємену.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Хусити, як зазначають у США, щорічно отримують "сотні мільйонів доларів", стягуючи податок з імпорту нафтопродуктів до контрольованої ними території Ємену.

Санкції США стосуються пʼяти компаній, зареєстрованих у Ємені та Об'єднаних Арабських Еміратах і є одними з найбільших імпортерів нафтопродуктів та відмивачів грошей, що приносять прибуток хуситам.

"Ці мережі тіньових підприємств є основою терористичної машини хуситів, і Міністерство фінансів використає всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб зруйнувати ці схеми", – прокоментував заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

У березні США внесли угруповання "Ансар Аллах", відоме як хусити, іноземною терористичною організацією.

Після цього Штати наклали на повʼязаних з хуситами осіб низку санкцій та посилили бомбардування їхніх позицій у Ємені, яке припинили у травні.