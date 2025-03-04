США офіційно внесли хуситів до списку терористичних організацій

Державний департамент США у вівторок, 4 березня, оголосив про внесення до списку терористичних організацій угруповання єменських бойовиків-хуситів.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Марко Рубіо, яку наводить "Європейська правда".

Він зазначив, що Держдеп таким чином виконує одну з перших обіцянок президента США Дональда Трампа.

Як заявив президент Трамп в указі 14175, "дії хуситів загрожують безпеці американських громадян і контингенту на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності глобальної морської торгівлі".

Рубіо нагадав, що хусити здійснили сотні нападів на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, а також на американських військовослужбовців.

"Сьогоднішні дії Держдепу демонструють прихильність адміністрації Трампа захисту інтересів нашої національної безпеки, безпеки американського народу і безпеки Сполучених Штатів. Внесення до списку терористів відіграє важливу роль у нашій боротьбі з тероризмом і є ефективним способом припинення підтримки терористичної діяльності", – резюмував Рубіо.

Нагадаємо, за кілька днів після вступу на посаду Трамп оголосив, що він знову визнає повстанців-хуситів у Ємені терористичною організацією.

Варто зазначити, що після того, як було оголошено про припинення вогню в Газі та угоду про звільнення заручників, хусити заявили, що припиняють свої напади.