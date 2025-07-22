У Чорногорії не можуть зібрати Раду нацбезпеки, бо туди ніяк не дійде премʼєр

Засідання Ради з питань оборони та безпеки Чорногорії, заплановане на середу, під загрозою зриву через те, що його не зможе відвідати премʼєр-міністр Мілойко Спаїч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Президент Чорногорії Яков Мілатович оголосив про скликання надзвичайного засідання Ради з питань оборони та безпеки минулого тижня через ескалацію вуличного насильства.

Але, як нагадали в офісі Мілатовича, Рада може бути проведена лише за присутності всіх членів цього органу, до складу якого входять зокрема глава держави, парламенту та уряду.

"Кабінет прем'єр-міністра повідомив, що запропонована дата не підходить прем'єр-міністру – ні середа, ні четвер", – повідомила канцелярія президента Чорногорії на запит "Радіо Свобода".

Тому проведення засідання Ради найближчим часом є "сумнівним".

Останніми днями в центрі Подгориці сталося два вбивства, а також було серйозно побито мера туристичного міста Будва Ніколу Йовановича.

Вбивства й напади, як вважає чорногорська поліція, пов'язані з конфліктом між кримінальними угрупованнями, що викликало занепокоєння серед населення.

На початку року в чорногорському місті Цетинє сталась стрілянина, в якій загинули 12 людей.