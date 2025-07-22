В Черногории не могут собрать Совет нацбезопасности: туда никак не дойдет премьер

Заседание Совета по вопросам обороны и безопасности Черногории, запланированное на среду, под угрозою срыва из-за того, что его не сможет посетить премьер-министр Милойко Спаич.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Президент Черногории Яков Милатович объявил о созыве чрезвычайного заседания Совета по вопросам обороны и безопасности на прошлой неделе из-за эскалации уличного насилия.

Но, как напомнили в офисе Милатовича, Совет может быть проведен только при присутствии всех членов этого органа, в состав которого входят, в частности, глава государства, парламента и правительства.

"Кабинет премьер-министра сообщил, что предложенная дата не подходит премьер-министру – ни среда, ни четверг", – сообщила канцелярия президента Черногории на запрос "Радио Свобода".

Поэтому проведение заседания Совета в ближайшее время является "сомнительным".

В последние дни в центре Подгорицы произошло два убийства, а также был серьезно избит мэр туристического города Будва Никола Йованович.

Убийства и нападения, как считает черногорская полиция, связаны с конфликтом между криминальными группировками, что вызвало беспокойство среди населения.

В начале года в черногорском городе Цетине произошла стрельба, в которой погибли 12 человек.