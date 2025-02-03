У Чорногорії студенти погрожують блокувати дороги, вимагаючи звільнень через стрілянину 1 січня

У Чорногорії студенти на знак протесту погрожують перекривати по одній дорозі щодня, поки не будуть звільнені два міністри у зв'язку з масовою стріляниною в Цетинє на Новий рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Неформальна група чорногорських студентів "Куди завтра?" (Kamo Śutra) заявила, що буде перекривати по одній дорозі щодня на знак протесту, оскільки уряд не виконав їхні вимоги, пов'язані з масовим розстрілом 1 січня в місті Цетинє.

Представник студентів Міло Перович у понеділок заявив, що остання заява прем'єр-міністра Мілойко Спаїча, в якій дається оцінка роботі всіх міністрів, не містить відповіді на їхню вимогу про звільнення двох міністрів, відповідальних за питання безпеки.

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"Ми віримо, що наші протести можуть змінити ситуацію в секторі безпеки. Ми тут, щоб боротися до тих пір, поки чогось не досягнемо", – сказав Перович в інтерв'ю TV Vijesti, заявивши, що студенти не здадуться.

Студенти вже провели чотири акції протесту в столиці Подгориці, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Даніло Сарановича і віцепрем'єр-міністра, відповідального за безпеку, Алекси Бечича.

Обидва політики відмовилися піти у відставку, заявивши, що не відчувають відповідальності за трагедію. Їхня партія "Демократи", яку очолює Бечич, звинуватила колишню керівну Демократичну партію соціалістів і колишнього президента Чорногорії Міло Джукановича в тому, що вони стоять за протестами.

Після того, як Бечич і Саранович відмовилися піти у відставку, студенти заявили прем'єр-міністру Спаїчу, що вони вимагають не відставки, а усунення обох членів кабінету.

Раніше Спаїч запрошував студентів на зустріч, на яку вони відмовилися прийти. 1 лютого він повідомив їм, що всі члени уряду будуть піддані оцінці їхньої роботи та аналізу їхньої діяльності.

1 січня 45-річний Ако Мартинович влаштував масову стрілянину у місті Цетинє і протягом багатьох годин переховувався від поліції, а згодом скоїв самогубство.

Усього загинули 12 людей, ще одна жертва стрілянини пізніше померла в лікарні від отриманих травм.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.