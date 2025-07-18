У Чорногорії напали на мера популярного туристичного міста

Невідомі напали на мера чорногорського туристичного міста Будва Ніколу Йовановича у пʼятницю вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

На Ніколу Йовановича напали троє невідомих, коли він разом із товаришами був біля міського басейну.

Мер Будви підтвердив, що перебуває в лікарні, але відмовився коментувати деталі нападу. За даними Vijesti, посадовець був серйозно поранений.

Поліція Чорногорії розпочала розслідування і оголосила у розшук трьох людей, яких вважають причетними до нападу на Йовановича.

Джерела Vijesti в правоохоронних органах кажуть, що до нападу може бути причетний Відак Митрович із братом Йовою.

Під час місцевої виборчої кампанії Йованович звинувачував Відака Митровича у причетності до організованої злочинності.

Митрович є членом націоналістичної сербської партії "Нова сербська демократія". Там гостро критикували Йовановича після того, як він утворив у міській раді Будви коаліцію з її одвічним суперником – Демократичною партією соціалістів.

Зазначимо, що лідера "Нової сербської демократії" Андрію Мандича вважають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він був одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у 2016 році.

З 2023 року Мандич став спікером чорногорського парламенту.