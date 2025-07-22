Греция призвала ЕС к ужесточению миграционной политики

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза во вторник Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Глава греческого МВД Танос Плеврис во вторник призвал коллег из ЕС уделить приоритетное внимание депортации и создать центры предварительного содержания для сдерживания притока мигрантов.

"Возвращение нелегальных мигрантов должно быть нашим главным приоритетом", – заявил Плеврис журналистам, добавив, что "центры возвращения" в третьих странах должны располагаться "не только за пределами Европейского Союза, но и за пределами Европейского континента".

Министр также представил проект закона Греции о нелегальной иммиграции, который был вынесен на общественное обсуждение.

Законопроект предусматривает более быстрое отклонение заявлений о предоставлении убежища, более строгие сроки заключения, сокращение социальных выплат и возможность электронного наблюдения за нелегальными мигрантами.

"Новое греческое законодательство вызвало особый интерес среди министров, поскольку оно считается самым строгим из всех, что когда-либо подавались на уровне ЕС", – заявил Politico на условиях анонимности представитель греческого правительства.

В начале июля греческое правительство приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для людей, прибывающих в Грецию из Северной Африки, и заявило, что будет принудительно возвращать их без регистрации в страну происхождения или происхождения.

Греческие власти в последние недели постоянно перехватывают лодки с искателями убежища к югу от острова Крит, где уже нет места для их размещения.