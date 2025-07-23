Госдеп США обвинил ЕС в "оруэловской" цензуре из-за регулирования соцсетей

Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявив, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэловской" цензурой.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Государственный департамент 22 июля вечером, не приводя конкретных примеров, заявил, что тысячи людей осуждаются за критику собственных правительств, повторив замечания вице-президента США Джей Ди Венса, сделанные ранее в этом году.

"Это оруэловское заявление не обманет Соединенные Штаты. Цензура – это не свобода", – заявили там.

Также, как отмечается, Госдеп США связал это утверждение с Законом о цифровых услугах (DSA), правилами ЕС в отношении технологий и социальных сетей, заявив: "DSA защищает только европейских лидеров от их собственного народа".

Стоит отметить, что несколько американских гигантов социальных сетей, в частности Meta и X, столкнулись с судебными исками в соответствии с DSA, который вступил в силу в 2022 году.

Также недавно писали, что Apple готовится обжаловать решение Еврокомиссии о наложении штрафа, обвиняя орган Евросоюза в игнорировании усилий компании по соблюдению законодательства и в принятии решения о наложении крупного штрафа еще до официального заключения.

В июне стало известно, что Google может проиграть попытку отменить рекордный антимонопольный штраф ЕС в размере 4,1 млрд евро, связанный с мобильной операционной системой Android.